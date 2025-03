La quarta maglia del Genoa è un omaggio al Boca Juniors: la squadra di Vieira la indosserà contro la Juventus FOTO

Getty Images

La maglia del Genoa contro la Juventus

Genoa and Kappa reveal the new 4th kit. An heartfelt homage for 120th anniversary of Boca Juniors pic.twitter.com/FSjEOMrlce — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 26, 2025

Il, che affronterà lanel prossimo turno di campionato, scenderà in campo sabato sera all'Allianz Stadium con una maglia decisamente speciale. Il club ligure, infatti, ha presentato il quarto kit della stagione 2024/25 che racchiude in sé un vero e proprio omaggio per il 120° anniversario del. Per questo motivo, il Grifone giocherà a Torino abbandonando i suoi tradizionali colori per sfoggiare una maglia a tinte gialloblù, ovvero i colori sociali del club di Buenos Aires.