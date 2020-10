6









Ieri sera a Kiev la Juventus ha vinto con una maglia arancione con bordi neri. Strana. Stranissima. Una divisa che c'entra poco con la tradizione del club, ma perfettamente allineata con la moda degli ultimi anni. Potrebbe non essere l'unica novità della stagione: l'Adidas infatti, sponsor tecnico della Juve, ha lanciato una nuova collezione di maglie - Humanrace - disegnate da Pharrell Williams, cantante, producer e anche imprenditore.



LA MAGLIA - Oltre ad aver lavorato con Bayern Monaco, Manchester United, Real Madrid e Arsenal, tra le maglie disegnate c'è anche quella della Juve. Rosa, simile alla seconda del 2014/15 col vecchio stemma sparito nel 2017. Maglia che verrà indossata dai giocatori bianconeri soltanto per una partita.



