Quella di questa sera sarà la quarta finale tra Juventus e Napoli. Tuttosport ricorda i precedenti: “La prima fu alla 3ª edizione, il 1° settembre 1990, presagio di come sarebbe finita la stagione della Juventus di Maifredi: 5-1 al San Paolo per il Napoli di Maradona campione d’Italia. Rivincita bianconera al secondo confronto, 4-2 ai supplementari l’11 agosto 2012 a Pechino, ma seconda vittoria del Napoli al terzo: ai rigori a Doha il 22 dicembre 2014. Stasera CR7 e compagni proveranno a rimettere il confronto in equilibrio”.