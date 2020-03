9









Come se la passa, Cristiano Ronaldo? Meglio di tanti altri, e questo è certo. Anche perché, alle brutte scene che arrivano dall'Italia, CR7 quantomeno risponde con un po' di buone notizie. Innanzitutto, sua madre è stata dimessa dall'ospedale dopo l'ictus che l'ha colpita un paio di settimane fa. Poi è arrivato il risultato del tampone, fatto in fretta e furia a Madeira, dove si sta svolgendo la quarantena dorata del portoghese: è negativo. Fortunatamente.



SOLE E ALLENAMENTO - E intanto, Cristiano può tornare ad allenarsi. Con forza e costanza. Specialmente, in famiglia. Un viaggio lampo che è stato una fortuna, per CR7, che aveva già trasferito in blocco la famiglia in Portogallo dopo le prime notizie relative al virus in Italia. Previdente fino alla fine, in attesa di tornare in Italia. Per un campionato da disputare, un sogno da rincorrere.