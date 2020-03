Come si sta a? Si potrebbe stare meglio. Ieri la notizia del terremoto , scossa di magnitudo 4.5 a una cinquantina di chilometri da Funchal; due giorni fa la bomba di Marca poi rivelatasi fake news: CR7 non trasformerà i suoi alberghi in reparti d'ospedale. Non ne ha mai avuto intenzione.L'esilio in famiglia, comunque, in qualche modo va. Cris è certamente in apprensione, ma prova a stigmatizzare facendo il papà e l'atleta. Non una novità, allenarsi tra le quattro mura è routine per il portoghese. Il calcio si è fermato, insomma, ma non Ronaldo: ha intenzione di presentarsi al top quando tutto questo finirà.ANDROID -> SCARICA QUI iOS -> SCARICA QUI