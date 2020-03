Come vanno le vostre giornate a casa?

— JuventusFC (@juventusfc) March 20, 2020

La Juventus ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un breve video, in cui si vedono le quarantene di alcuni dei giocatori bianconeri. Come Adrien, che non perde occasione per allenarsi, come si vede, dal terrazzo di casa propria. Work out durissimo anche per Douglas, che dal giardino della sua villa, si diletta nel dribbling contro un difensore di eccezione: il proprio cane. Infine, premio della critica Mia Martini che va a Martina: interpretazione al karaoke da 10, anche se la quiete del quartiere è stata destabilizzata. Almeno, onestamente, la Rosucci si è scusata...