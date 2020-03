Come sta Dybala? La quarantena scorre bene, o almeno questo è ciò che racconta il Corriere della Sera, edizione Torino. Paulo sembra rispettoso, si allena e cura a casa, dove condivide questo momento e la positività al Covid19 con la sua compagna, la popstare argentina Oriana Sabatini, e un loro stretto collaboratore che vive nella stessa casa in cui risiede la coppia. L'attaccante bianconero è però preoccupato per la sua famiglia: nella giornata di ieri è arrivata la notizia del trasporto in ospedale del fratello Gustavo e della fidanzata. Avevano infranto la quarantena di 14 giorni imposta dal governo argentino.