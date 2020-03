Non solo calcio per, che tra le mura di casa si tiene in forma arrangiandosi come può. Il centrocampista uruguaiano della Juventus ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram nella quale mostra la sua passione per la kick boxing. Pugni e calci per scaricare la tensione e allenare riflessi e reattività in attesa della ripresa del campionato. Ancora da capire quando, sicuramente non a breve. Lo slittamento dell'Europeo ha dato la priorità alla Serie A, che non si concluderà prima degli ultimi giorni di giugno.