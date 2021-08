dice addio alla Juve? Difficile, per le condizioni dettate e le tempistiche troppo brevi. Il mercato finisce tra sei giorni, per vendere il portoghese i bianconeri vogliono almeno 25/30 milioni di euro per evitare di registrare una minusvalenza a bilancio. Inoltre, non ci sono club disposti a pagare 31 milioni all'anno al giocatore, destinato probabilmente a rimanere a Torino ancora per un'altra stagione. A giugno prossimo, poi, scadrà il contratto e sarà libero di trovare una nuova sistemazione.