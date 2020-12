La Juventus, dopo la meravigliosa notte di Barcellona, ricomincia la sua corsa alla vetta contro un avversario in grande difficoltà come il Genoa. Il pronostico dei betting analyst di Stanleybet.it è nettissimo: «2» bianconero quasi scontato, a 1,35, contro l’8,40 dei padroni di casa il pareggio che vale 5 volte la scommessa. Il 2-1 bianconero, presente in nove precedenti, si gioca a 9,60 mentre il 2-0 genoano pagherebbe 70 volte la posta. Cristiano Ronaldo va a caccia della quarta marcatura contro i rossoblù: la rete del portoghese è in quota a 1,40.