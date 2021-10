Il CIES, osservatorio sul calcio internazionale, ha stilato una classifica dei campionati e delle rose di maggior valore economico in Europa. Balza all'occhio come la Serie A, pur battendosela con la Bundesliga, resti alle spalle della lega tedesca e sia superiore solo a quella francese. A farla da padrona è come sempre la Premier.



ECCO QUI LA CLASSIFICA



Premier League – 8,9 miliardi di euro

Liga – 5,3 miliardi

Bundesliga – 4,5 miliardi

Serie A – 4,4 miliardi

Ligue 1 – 3,4 miliardi