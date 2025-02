Quanto vale oggi Yildiz? I dubbi sulla valutazione e sul ruolo: per la Juve deve ancora crescere

Getty Images

Un giocatore di classe ma ancora incompleto



Il rischio di una cessione in caso di mancata qualificazione alla Champions



Il valore del giocatore e il suo futuro

La stagione in corso di Kenancon lasi sta rivelando un equilibrio tra potenziale inespresso e speranza per il futuro. Il talento turco, che ha mostrato già ampie qualità tecniche e un talento evidente, non è ancora riuscito a fare il definitivo salto di qualità, rimanendo al momento lontano dai numeri che ci si aspettava in termini di gol e assist. Il suo valore sul mercato è ancora oggetto di riflessione, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per determinare se la Juventus deciderà di puntare su di lui o se, in caso di mancata qualificazione alla Champions League, sarà costretta a cederlo.è sicuramente uno dei prospetti più interessanti della Juventus, con una tecnica sopraffina e una visione di gioco che fa intravedere il suo potenziale. La sua eleganza nei movimenti e la capacità di gestire il pallone con naturalezza lo rendono un giocatore piacevole da vedere. Tuttavia, nonostante queste doti, il turco non ha ancora trovato quella continuità che gli permetterebbe di incidere maggiormente sulla partita. La sua produzione in termini di gol e assist è ancora troppo scarsa rispetto alle aspettative.Un fattore importante da considerare è la posizione in campo.In alternativa, sarebbe disposto a giocare come trequartista, ma mai come esterno sinistro, un ruolo che sembra non calzargli completamente. Purtroppo, proprio in questa posizione lo ha schierato spessoIl futuro dialla Juventus potrebbe essere condizionato dalla qualificazione alla Champions League. Se la squadra non dovesse riuscire a ottenere un posto nella massima competizione europea, la Juventus potrebbe decidere di mettere sul mercato diversi giocatori, tra cui proprio il turco.Al momento,, ma si parla di una cifra che potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Questo importo rappresenterebbe una cifra significativa per la Juventus, che potrebbe decidere di sedersi al tavolo delle trattative nel caso in cui le offerte siano in linea con le sue aspettative. In questo scenario, la cessione del turco diventerebbe un'operazione strategica per aiutare la società a risolvere situazioni economiche delicate, come quelle legate agli acquisti recenti, tra cuie forse ancheNonostante la situazione attuale, Yildiz ha ancora tutto il tempo per crescere e affinare le sue qualità. La Juventus è ancora convinta delle sue potenzialità, ma dovrà decidere se puntare su di lui come perno del futuro o se cederlo per incassare una somma considerevole, che potrebbe essere reinvestita in altre operazioni di mercato.Se la Juventus dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions League, Yildiz potrebbe avere più tempo e opportunità per trovare la sua vera dimensione all'interno della squadra. Altrimenti, la sua cessione potrebbe essere un'operazione inevitabile per salvaguardare le finanze del club, con la speranza che il suo talento possa esplodere altrove. Il futuro del giovane turco resta ancora incerto, ma è chiaro che la sua valutazione dipenderà molto dalle sue prestazioni nelle prossime settimane e dai risultati della squadra.