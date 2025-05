Quanto vale Lucca? Le cifre e gli scenari per la Juve

Getty Images

La Juventus deve pensare necessariamente alla gara di Venezia, ultimo appuntamento di una stagione complicata. I bianconeri arrivano al Penzo con l'obiettivo di difendere il quarto posto e qualificarsi alla prossima Champions League, traguardo minimo ma fondamentale per programmare già la prossima stagione. Fra i tanti punti da coprire, c'è senza dubbio un mercato che dovrà, che perderà alcuni giocatori.Fra questi ci sarà molto probabilmente, che sembra sempre più vicino a salutare, dunque la società valuta diversi profili per sostituirlo ma non solo. Tra i nomi seguiti dalla Juventus c'è quello di, attaccante che piace da tempo ai bianconeri e che potrebbe essere una delle soluzioni oltre a Jonathan David.

L'Udinese chiede almeno 30 milioni per l'ex Pisa, diventato vero e proprio punto di riferimento offensivo in questa stagione. Il classe 2000 può essere un obiettivo di mercato importante, considerando che la Juventus dovrà mettere in conto anche la difficile permanenza di Kolo Muani. Al momento Lucca guadagna 500mila euro a stagione, mentre con la Juve potrebbe arrivare