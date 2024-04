Confermando il format Final Four per la Supercoppa italiana anche per il 2025, la Coppa Italia acquisisce ancora più importanza dal punto di vista economico. L'accesso alla finale garantirà infatti la partecipazione in Arabia Saudita a gennaio, insieme alle prime due squadre classificate in Serie A. La vincente della Coppa Italia affronterà la seconda classificata, mentre la finalista perdente sfiderà i Campioni d’Italia.Il contratto di hosting con l'Arabia Saudita ha un valore di 23 milioni di euro, di cui circa 16 milioni saranno distribuiti ai quattro club partecipanti. Le semifinaliste riceveranno circa 1,5 milioni di euro ciascuna, mentre alla finalista perdente saranno garantiti circa 5 milioni di euro e alla vincitrice della competizione circa 8 milioni di euro.Si tratta di un notevole incentivo finanziario che rende ancora più attraente la competizione per i club partecipanti.