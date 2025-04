Quanto vale la clausola rescissoria di Liam Delap

Getty Images

Con la retrocessione dell'Ipswich Town, si attiva ufficialmente la clausola rescissoria di Liam Delap: 30 milioni di sterline, circa 35 milioni di euro al cambio attuale. Una cifra importante, ma che ha già attirato l’interesse di diversi club di primo piano.Manchester United e Chelsea, da tempo sulle tracce dell’attaccante classe 2003, sono pronti a sfidarsi per portarlo via dall'Ipswich. Nelle ultime ore, però, anche la Juventus si è inserita nella corsa: i bianconeri stanno valutando Delap come possibile rinforzo in attacco per il futuro, attirati dal suo potenziale di crescita e dalla possibilità di inserirlo gradualmente in prima squadra.

Secondo quanto riportato dal Guardian, il Manchester City – ex club di Delap – detiene inoltre una clausola del 20% sulla futura rivendita del giocatore, che permetterebbe ai Citizens di incassare una parte della cifra in caso di cessione.La situazione è in continua evoluzione: con la clausola attivata dalla retrocessione, il destino di Delap potrebbe decidersi già nelle prime fasi del mercato estivo. L'Ipswich Town, consapevole della situazione, si prepara così a perdere uno dei suoi giovani più promettenti dopo una stagione amara.