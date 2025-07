Getty Images

Tra i profili che lasta monitorando sul fronte calciomercato c'è anche, centrocampista danese che dopo l'esperienza vissuta in Serie A con la maglia del Lecce, da ormai un paio di stagioni veste i colori dello Sporting, dove ha saputo imporsi in maniera pressoché istantanea.Il classe 1999 è infatti reduce da due stagioni di altissimo profilo e il suo nome è stato accostato, in tempi recenti, anche alla Juventus, con la formazione bianconera che l'avrebbe inserito nella lista dei profili graditi per rinforzare il reparto di centrocampo. Tuttavia, lo Sporting è da sempre bottega molto cara e, inoltre, nel contratto del giocatore è stata inserita anche una maxi clausola rescissoria.

Quanto vale la clausola rescissoria di Hjulmand?

Hjulmand ha firmato un contratto con lo Sporting valevole fino al 30 giugno 2028 e all'interno del suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria dal valore di 80 milioni di euro.