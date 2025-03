Quanto vale la clausola rescissoria di Conceicao

AFP or licensors

La Juventus sembra aver deciso il futuro del giovane attaccante portoghese Francisco. Nell'accordo tra il Porto e la Juventus non sono previsti né diritto né obbligo di riscatto, ma c'è una via che potrebbe permettere al club bianconero di acquisirlo a titolo definitivo. La chiave di questa eventuale operazione risiede nella clausola rescissoria che grava sul contratto dicon il Porto:Questo importo, che potrebbe sembrare alto, viene considerato dal club bianconero come un'opportunità, visto il grande potenziale del giovane talento. Conceição ha già mostrato il suo valore con prestazioni decisive, come i gol in Champions League, ed è considerato una delle promesse più interessanti del calcio europeo.

La Juventus potrebbe decidere di esercitare la clausola in estate, sfruttando anche le dinamiche di mercato per assicurarsi il giocatore. Sebbene il Porto non abbia obblighi di vendita, la cifra di 30 milioni potrebbe risultare interessante, considerando che il club lusitano potrebbe scegliere di monetizzare la cessione, soprattutto alla luce della buona valutazione del giocatore sul mercato internazionale.