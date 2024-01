Quando è entrata in Borsa il titolo Juventus?



Quante azioni ha emesso la Juventus?



Dove sono quotate le azioni Juventus?



Come si diventa azionisti di Juventus?



Quanto vale oggi un'azione di Juventus

La, uno dei club calcistici più prestigiosi, si impegna nella partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali, oltre che nell'organizzazione delle partite. Le principali fonti di entrate derivano dall'utilizzo commerciale degli eventi sportivi, del marchioe dell'immagine della Prima Squadra . Queste comprendono la vendita dei diritti televisivi e dei media, le sponsorizzazioni e la commercializzazione degli spazi pubblicitari.La società possiede unoe un, che ospita anche il, un liceo parificato dedicato ai giovani del settore giovanile . Nel corso degli anni, laha conquistato numerosi titoli, tra cui(due dei quali revocati), 14 Coppe Italia, 9 Supercoppe Italiane, e vari titoli internazionali, tra cui Champions League, Coppe Intercontinentali e Supercoppe Europee. Inoltre, la squadra femminile Juventus Women ha ottenuto successi significativi, inclusi scudetti, Coppe Italia e Supercoppe Italiane.Le Azioni Juventus sono state quotate su MTA di Borsa Italiana il 20 dicembre 2001.Il capitale sociale di Juventus è diviso in n. 1.330.251.988 Azioni, senza indicazione del valore nominale. Per maggiori informazioni si rinvia allo Statuto sociale di Juventus disponibile sul sito internet della Società (juventus.com).Le Azioni Juventus sono ammesse a quotazione e alle negoziazioni sul MTA, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.Le azioni Juventus vengono negoziate con il” e hanno codice ISIN: IT0000336518Le azioni ordinarie di Juventus (le “Azioni Juventus”) sono quotate presso il(“MTA”), mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.Per acquistare le Azioni Juventus è necessario essere titolari di un rapporto di deposito e conto presso un intermediario autorizzato (una banca o una SIM – Società di Intermediazione Mobiliare), o anche tramite i siti di trading online, e passare all’intermediario l’ordine di acquisto per la quantità di azioni che interessa. Le Azioni Juventus (così come tutte le azioni quotate in Borsa) sono titoli “dematerializzati”, vale a dire che quando si compra un’azione non si riceve alcun certificato azionario cartolare, ma solamente la conferma da parte dell’intermediario dell’avvenuta operazione di acquisto tramite apposita scrittura per il “carico” delle azioni sul conto deposito.2.21 Prezzo (Valuta in EUR)