La Juventus vuole ancora riuscire ad accaparrarsi giocatori di livello assoluto. Tuttavia ciò che è cambiato nella Vecchia Signora è sicuramente sotto l'aspetto economico: le finanze sono nettamente calate. Di conseguenza in estate l'obiettivo di Madama sarà quello di 'sacrificare' alcuni giocatori importanti per riuscire ad avere milioni da spendere sul mercato.



CESSIONI - La Juve ha dimostrato, con Dybala, di essere disposta a sacrifici importanti pur di snellire il monte ingaggi e restare in linea con le nuove disposizioni finanziarie. In difesa dopo l'addio di Chiellini, come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra non ci siano grandi intenzioni di permettere a De Ligt di partire, nonostante il Barcellona resti vigile. Discorso diverso per il centrocampo dove gli unici incedibili sono Manuel Locatelli e Denis Zakaria. Anche Adrien Rabiot difficilmente sarà ceduto perchè è il preferito da Max Allegri e inoltre ha il contratto in scadenza nel 2023 quindi non porterebbe grandi ricavi. Discorso diverso per Arthur che invece piace all'Arsenal. L'obiettivo del brasiliano sarebbe quello di essere protagonista per riuscire a strappare la convocazione con il Brasile per il Mondiale. Il suo ingaggio lordo supererebbe i 10 milioni di euro.



RISPARMI - Al termine della stagione scadrà anche il contratto di Federico Bernardeschi, che non rinnoverà il suo contratto con la Juve. Potrebbe essere sacrificato anche Alvaro Morata per cui i 5 milioni di ingaggio non basterebbero. Inoltre sarebbero complesse le trattative con l'Atletico Madrid. Il tesoretto della Juve è di 20 milioni risparmiati grazie all'addio di Paulo Dybala e Giorgio Chiellini a cui se ne aggiungerebbero circa 35 in caso di cessione di Arthur, Ramsey, Bernardeschi e Morata. Milioni a disposizione di Max Allegri per un nuovo mercato.