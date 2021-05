1









Sfumato lo scudetto, la Juventus ha messo nel mirino l'obiettivo Champions. Tra i motivi c'è anche quello economico: la società incasserebbe 50 milioni solo in caso di accesso alla competizione come successo in questa stagione, quando il ricavo totale è stato di quasi 80 milioni dopo l'eliminazione agli ottavi. Inoltre, bisogna aggiungere altri 5/10 d'incasso dal botteghino (quando si potrà tornare allo stadio). Senza Champions, scattano i 'malus' dagli sponsor per un calo di marketing e d'immagine. Ecco perché la Champions non ha solo un valore sportivo