Tra i giocatori che possono lasciare la Juventus la prossima estate c'è Aaron Ramsey, che a causa dei suoi continui problemi fisici ha convinto poco la dirigenza. Anzi, la società è intenzionata a trovargli una nuova sistemazione per mettere a bilancio una plusvalenza piena dopo il suo arrivo a parametro zero dall'Arsenal. Come riporta Calciomercato.com, la Juve valuta il centrocampista gallese almeno 15 milioni di euro.