Quanto può guadagnare la Juventus dalla cessione di Mbangula

AFP via Getty Images

La Juventus si prepara a cedere Samuel Mbangula, classe 2004, una delle rivelazioni dell’ultima stagione. L’esterno belga ha disputato un’annata sorprendente, con ottime prestazioni sia in Serie A che in Champions League, contribuendo anche in zona gol. Tuttavia, l’arrivo di Igor Tudor ha cambiato le carte in tavola: il suo modulo 3-4-2-1 non prevede esterni offensivi puri, e per Mbangula non c’è più spazio nel progetto tecnico.Non si tratta di un problema di rendimento, ma di incompatibilità tattica: Tudor punta su un sistema senza vere ali, rendendo complicato l’inserimento di un giocatore con le caratteristiche di Mbangula. Così, il giovane talento è finito ai margini della rosa, spingendo la dirigenza bianconera a valutare una cessione.

Dopo il mancato trasferimento al Nottingham Forest, che lo valutava intorno agli 8 milioni, ora spunta l’interesse del Werder Brema. Alcuni intermediari vicini alla Bundesliga sono in Italia per sondare il terreno, e la pista tedesca si fa sempre più concreta.La Juventus, dal canto suo, è disposta a vendere ma vuole monetizzare bene: il club punta a incassare almeno 15 milioni di euro, cifra che ritiene congrua per un giocatore giovane e già protagonista in campo europeo.