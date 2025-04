Quanto può guadagnare la Juventus dalla cessione di Kostic

Middle East Images/AFP via Getty Images

La Juventus prosegue il suo lavoro con determinazione in vista della sfida contro il Parma, in programma mercoledì 23 aprile. Dopo il rinvio per la scomparsa di Papa Francesco, i bianconeri torneranno in campo con l’obiettivo chiaro di conquistare i tre punti. Un appuntamento da non fallire: la vittoria del Bologna contro l’Inter ha infatti fatto scivolare momentaneamente la Juve al quinto posto, anche se con una gara in meno.Riconquistare il quarto posto significherebbe mettere un passo importante verso la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo cruciale per il club sia a livello sportivo che economico. Proprio in quest’ottica, la dirigenza sta già iniziando a pianificare il mercato, valutando anche la situazione dei giocatori in prestito.

Tra questi c’è Filip Kostic, ceduto al Fenerbahce la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno serbo sta disputando una buona stagione in Turchia, con 2 gol e 7 assist all’attivo.Il Fenerbahce starebbe valutando seriamente il riscatto del giocatore, che potrebbe avvenire per una cifra attorno ai 5 milioni di euro più bonus. La Juve osserva e prepara le mosse future.