Dopo una stagione da titolare inamovibile con Sarri in panchina, quest'annosta facendo fatica a emergere. Il gioco di Pirlo lo snatura, quando fa il regista non riesce ad adattarsi e la Juve sta pensando alla sua cessione in estate. L'uruguaiano potrebbe rientrare in una rivoluzione più ampia che comprenderebbe anche altre uscite, ma per lui al momento non sono arrivate offerte. I dirigenti non intendono valutare proposte per meno di 35 milioni di euro.