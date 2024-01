Prima giornata da bianconero per Tiago. Il difensore portoghese classe 2000 è arrivato intorno alle 9 al JMedical per sostenere i testi medici di rito. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto fino al 2028, con ingaggio di circa 2,5 milioni di euro netti all’anno, che al lordo saranno 4,63 circa. Juventus e Lille hanno trovato l'accordo per un trasferimento definitivo per 3 milioni di euro di parte fissa più altri 3,5 di bonus, ai quali si aggiunge anche una percentuale pari al 10% sulla futura rivendita.