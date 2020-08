Stagione movimentata quella di Gonzalo Higuain, che durante il periodo di lockdown ha deciso di partire per l'Argentina e stare vicino alla madre malata. L'attaccante ha espresso il desiderio di potersi avvicinare alla sua famiglia anche in futuro e così la Juve sta valutando la sua cessione. L'eventuale addio del Pipita porterebbe anche un risparmio sostanzioso per le casse bianconere: secondo Tuttosport Higuain pesa a bilancio 18 milioni, sono 14 invece quelli d'ingaggio, lordo, da percepire nell'ultimo anno di contratto.