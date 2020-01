La partenza di Emre Can è il movimento di mercato più importante della Juve in questo ultimo giorno di trattative. Il centrocampista tedesco sta finalizzando il trasferimento al Borussia Dortmund per circa 30 milioni di euro. In attesa delle cifre ufficiali c'è da sottolineare l'impatto dell'ex Liverpool a bilancio. Arrivato a parametro zero ma dopo il pagamento di 16 milioni di oneri accessori, l'attuale peso di Emre Can sul bilancio della Juve è di 11,8 milioni di euro. La differenza tra la cifra finale del trasferimento e 11,8 sarà la plusvalenza che la Juve metterà a bilancio.