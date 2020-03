Calcio e Finanza fa i conti in Serie A, e soprattutto in casa Juve. Che sì, è la società più colpita secondo le stime: 12,3 milioni di potenziale mancato incasso, ossia il 43% di tutti i club di Serie A. La cifra complessiva relativa al mancato incasso è di 28,6 milioni di euro, considerando anche le coppe europee; 867mila è il numero di spettatori persi per le 32 gare senza paganti. Soltanto per la partita di domani sera, tra Juve e Inter, i bianconeri perdono ben 4,1 milioni di euro. In Champions col Lione sarebbero stati 5,4 milioni.