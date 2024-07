Filipè rientrato a Torino dopo la parentesi con laad Euro2024. Tuttavia il giocatore serbo ed exsembra destinato a lasciare lanelle prossime settimane di mercato.. Il classe 1992 percepisce un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti più bonus. Al lordo inveceha un ingaggio pari a circa 3,2 milioni di euro. Nell'ultima stagione il serbo non ha mia trovato la via della rete e ha messo a referto appena 4 assist, dato in netta controtendenza rispetto all'annata 22/23.