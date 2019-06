E' questione di tempo, poi Moise Kean firmerà il rinnovo con la Juventus fino al 2024: è tutto pronto per il nuovo contratto dell'attaccante, con ingaggio in crescita a partire da 2 milioni di euro netti a stagione. Poi servirà discuterne l'utilizzo nella squadra di Maurizio Sarri: non è un segreto che Mino Raiola abbia chiesto un maggiore utilizzo per il proprio assistito, poco più di una riserva di lusso con Max Allegri. Nel frattempo per Kean si è mosso l'Everton, che per lui presenterà un'offerta da 30 milioni di euro. Un primo tentativo che verrà gentilmente rifiutato dalla Juve.