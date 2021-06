Tra le prime cessioni previste dalla Juventus in estate c'è quella di Aaron Ramsey, protagonista con il Galles all'Europeo e titolare nell'ultima gara della nazionale contro l'Italia. Il centrocampisti ha parlato di due stagioni frustranti a Torino, vuole cambiare aria e potrebbe farlo presto: il giocatore piace soprattutto in Premier League e i bianconeri lo valutano almeno 15 milioni. Ramsey in uscita dalla Juve, l'addio è solo questione di tempo.