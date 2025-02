Quanto incassa la Juventus dalla cessione di Nicolò Fagioli

Laha ufficializzato la cessione di Nicolòalla Fiorentina con un prestito fino al 30 giugno 2025 per 2,5 milioni di euro, pagabili in due esercizi. L’accordo prevede oneri accessori di 0,2 milioni e un obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. In caso contrario, la Fiorentina avrà comunque la facoltà di acquistarlo. Il costo del riscatto è fissato a 13,5 milioni, pagabili in tre esercizi, con possibili bonus fino a 2,5 milioni. Fagioli avrà così l’opportunità di rilanciarsi con la maglia viola.