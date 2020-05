L’edizioni odierna de La Gazzetta dello Sport analizza l’impatto che Kulusevski avrà sulla Juventus, squadra per cui giocherà a partire dalla prossima stagione. Proprio su dove finirà il campionato resta il dubbio: o a Parma, giocando, oppure in bianconero, allenandosi e basta per tutto luglio e agosto. I club dovranno trovare una soluzione, come sul pagamento dei due stipendi in caso di permanenza di gialloblù. L’ex Atalanta si inserirebbe perfettamente nelle manovre di Sarri, partendo da esterno destro al posto di Douglas Costa, oppure dietro le punte in 4-3-1-2, o ancora da mezzala, avendo come esempio De Bruyne. I dati del classe 2000 svedese fanno spalancare gli occhi: è il secondo giocatore per chilometri percorsi in media a partita (dietro solo a Brozovic), mentre è il primo tra gli Under 21 di Serie A per numero di dribbling, secondo (dietro Tonali) per occasioni create.