Quanto hanno giocato insieme Chiesa e Yildiz?

9 minuti contro il Verona (andata)

3 minuti contro il Verona (ritorno)

2 minuti contro il Genoa

16 minuti con l'Udinese

15 minuti contro il Napoli

2 minuti contro l'Atalanta

45 minuti contro il Cagliari



La frase di Allegri sul tridente



Quanti gol sono arrivati in questa situazione?

Novantadue minuti in campo, in tutta la stagione e insieme: i numeri di Federico, in poco meno di dieci occasioni, sono tutti qui. Un po' troppo poco per considerarlo un esperimento tattico, comunque un minutaggio non banale se dobbiamo analizzare le difficoltà di Allegri nello sperimentare in questo momento della stagione.Insomma: se da una parte le prove a supporto del tridente ci sono, c'è da dire che la convivenza trararamente ha funzionato. Finora, ecco, sono state incastrate in reazioni nervose e partite da recuperare. Come Cagliari.Cosìsull'opzione tridente nella conferenza stampa post derby di Torino, dove proprioera stato sostituito da Yildiz, nonostante lo 0-0."Può essere una soluzione valida, ma in questo momento l'obiettivo è talmente importante che fare esperimenti sarebbe rischioso - le parole di Allegri -. Oggi potevo anche mettermi così, ma abbiamo un nostro equilibrio. E' un anno che abbiamo questo equilibrio e bisogna continuare così".Soltanto un gol tra i due nei finali concitati in cui- che non hanno mai iniziato una gara insieme dal primo minuto - hanno giocato insieme. E' la rete di Chiesa al minuto 81, al Maradona di Napoli. Finì 2-1 per gli azzurri.