Quanto ha speso la Juventus nel mercato di gennaio?

Quanto ha speso la Juventus a gennaio?

Nel corso del mercato di gennaio, la Juventus ha messo a referto quattro operazioni in entrata: dal Vitoria Guimaraes è arrivato l'esterno destro Alberto Costa, mentre dal PSG e dal Chelsea sono arrivati in prestito, rispettivamente, Randal Kolo Muani e Renato Veiga. L'ultimo colpo in entrata, invece, è Lloyd Kelly, che i bianconeri hanno prelevato dal Newcastle in prestito con obbligo di riscatto.La Juventus, nel mercato di gennaio, ha speso 13.8 milioni per il cartellino di Alberto Costa, ai quali se ne potranno aggiungere ulteriori 2.5 di bonus. Randal Kolo Muani è invece arrivato in prestito secco oneroso pari a 3.6 milioni (più 2 di ulteriori possibili bonus). Renato Veiga è approdato dal Chelsea, anch'esso in prestito secco oneroso a 4 milioni (più 1.5 milioni di potenziali bonus). Kelly, invece, arriverà in prestito oneroso con obbligo di riscatto. La Juventus, dunque, per quanto riguarda il mese di gennaio