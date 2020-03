La Juventus ha un'intera squadra in giro per l'Europa, tra Italia ed estero. Prestiti, prestiti e ancora prestiti. I bianconeri comprano e parcheggiano, quando serve. O prenotato direttamente per l'anno successivo: vedi Kulusevski. Lavoro preciso e dettagliato, pianificare il futuro in ogni minimo particolare. Sono 100 i milioni investiti dalla Juve per giocatori lasciati a maturare in prestito nei vari club. Una somma importante che dimostra la volontà della società di puntare sui giovani talenti per poi mandarli in giro a maturare in attesa di riportarli alla base una volta pronti.