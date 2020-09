2









Ancora lui. Sempre lui. Cristiano Ronaldo salva la Juve e Pirlo dalla prima sconfitta stagionale: il rigore trasformato per il momentaneo 1-1 contro la Roma è ordinaria amministrazione, ma a 20' dalla fine vola in cielo per andare a prendere un cross di Danilo e lasciando gli avversari piantati a terra infila Mirante per il 2-2 finale. Ma quanto ha saltato il portoghese? Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è arrivato a 2, 28 metri d'altezza.