Dando uno sguardo alla stagione appena finita, il dato che fa sorridere, nonostante l'eliminazione negli ottavi di Champions, sono i 56 milioni incassati dalla Juventus per la partecipazione alla competizione. L'Italia ha superato la Germania nel ranking e adesso è al terzo posto. Anche l'Atalanta così può salire in terza fascia. Come racconta La Gazzetta dello Sport, dunque, periodo comunque florido per il calcio italiano, nonostante la prematura uscita dalla Champions della Juventus.