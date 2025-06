Quanto ha guadagnato la Juventus con la prima vittoria al Mondiale per Club

AFP or licensors

La Juventus ha esordito con una bella vittoria al Mondiale per Club. I bianconeri hanno superato l'Al-Ain per 5-0 con le doppiette di, oltre all'ennesima rete di Yildiz all'esordio in una nuova competizione. Nel prossimo turno, la Juve affronterà il, che al momento si trova a zero punti dopo la sconfitta per 2-0 contro ilInsomma, la nuova competizione negli Stati Uniti è partita con il piede giusto per i bianconeri di Tudor, che come anticipato dallo stesso allenatore hanno ambizioni importanti. Oltre all'obiettivo sportivo, inoltre, va considerato anche

I guadagni della Juventus al Mondiale per Club

Come raccolto da Calcio e Finanza, infatti, la Juventus ha già guadagnato una cifra importante grazie alla vittoria contro l'Al-Ain. Per i bianconeri ci sono già(19,7 milioni di dollari), che corrispondono al bonus di partecipazione al Mondiale per Club, mentre il primo successo nella competizione porterànelle casse della Juve.Ogni vittoria varrà la cifra sopracitata, almeno nella fase a gironi. In totale, dunque, il club bianconero ha già guadagnato