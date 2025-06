2025 Getty Images

Igor Tudor sarà l'allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. Damien Comolli ha confermato che il croato guiderà la squadra anche dopo il Mondiale per Club, perciò la società è al lavoro per definire il suo rinnovo. L'accordo tra le parti è ormai vicino, e si può raggiungere l'intesa proprio prima di partire per gli Stati Uniti , con in contratto diverso da quello firmato a marzo, quando era arrivato per sostituire Thiago Motta. La scadenza era fissata per il 30 giugno con un'opzione per la stagione seguente scattata dopo la qualificazione in Champions League.

Nel nuovo contratto, invece, la Juventus eliminerà la penale da un milione di euro che avrebbe dovuto pagare per liberarsi di Tudor. L'ingaggio dell'allenatore, invece, corrisponderà a