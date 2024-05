Antonioè vicino a diventare il prossimo allenatore del. Negli ultimi giorni, Aurelio De Laurentiis ha accelerato le trattative, facendo dell'ex guida dell'Inter la prima scelta per il ruolo. Conte, che recentemente è stato accostato al Milan e ha avuto un colloquio con il Chelsea, ha superato Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini nella lista delle priorità del Napoli. Da venerdì, le trattative sono riprese, con Giovanni Manna e Andrea Chiavelli, braccio destro del patron azzurro, che si sono collegati in remoto con il tecnico salentino per cercare di raggiungere un accordo. La fumata bianca potrebbe arrivare presto: l'accordo si prevede basato su un contratto fino al 2027, con un ingaggio di 6-6,5 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus. Lo riporta calciomercato.com.