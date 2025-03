Quanto guadagnava Tudor alla Lazio

Quanto guadagnava Tudor

Igorè ufficialmente il nuovo allenatore della. Dopo l’addio a Thiago Motta, il club bianconero ha deciso di affidare la panchina al tecnico croato, che torna così a Torino dopo aver vestito la maglia della Juve da giocatore e aver ricoperto il ruolo di vice nel 2020.Tudor arriva alla Juventus dopo l’ultima esperienza alla Lazio, conclusasi la scorsa estate. Il croato era approdato sulla panchina biancoceleste con un contratto fino a giugno 2025, siglando un accordo con il presidente Claudio Lotito da 2,5 milioni di euro netti a stagione, più 500.000 euro di bonus. Tuttavia, il rapporto con la società e lo spogliatoio non si è rivelato idilliaco e le divergenze hanno portato a una separazione anticipata.

Ora Tudor è pronto per una nuova sfida alla Juventus, con l’obiettivo di dare un’identità chiara alla squadra e riportarla ai vertici. Il suo calcio aggressivo, basato su una difesa a tre e un pressing intenso, potrebbe rappresentare la svolta per i bianconeri dopo un periodo di risultati altalenanti.Ad accompagnarlo in questa avventura ci sarà anche Ivan Javorcic nel ruolo di vice allenatore. L’ex tecnico di Südtirol e Venezia ha già lavorato con Tudor alla Lazio e porterà la sua esperienza per costruire un nuovo progetto tecnico.La Juventus volta pagina, affidandosi a Tudor per rilanciarsi e tornare competitiva.