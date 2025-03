AFP via Getty Images

Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico croato, che ha già svolto in mattinata le visite mediche d'idoneità, presso il Jmedical, è pronto dunque ad iniziare la sua avventura al timone bianconero, per provare a dare una sterzata alla complicata annata zebrata.L'obiettivo, nelle ultime nove giornate di campionato, è quello di centrare il quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo considerato vitale per il progetto e per le casse bianconere.Tudor guiderà la Juve anche al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti, dal 14 giugno al 13 luglio, con i bianconeri che nella prima fase affronteranno il Manchester City, l'Al-Ain e il Wydad Casablanca.

Quanto guadagna Tudor alla Juventus?

Il suo contratto scadrà il 30 luglio del 2025, ma esistono due possibilità: in caso di qualificazione alla prossima Champions League, scatterebbe in automatico il rinnovo fino al 30 giugno 2026, ma la Juve si è riservata una clausola d'uscita per risolvere, a prescindere dai risultati del campo, il contratto del nuov allenatore entro il 30 luglio.Igor Tudor percepirà un ingaggio di 500 mila euro fino al termine del suo contratto con la Juventus, ovvero il 30 luglio 2025. In caso di rinnovo automatico e di permanenza fino al 30 giugno 2026, l'allenatore croato andrà a guadagnare all'incirca 2 milioni di euro nella prossima stagione.