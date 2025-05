Quanto guadagna la Juventus se vince il Mondiale per Club?

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

La suddivisione

Premio per la partecipazione

Bonus legati ai risultati sportivi

Quota per la partecipazione

Il Mondiale per Club FIFA 2025, in programma dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, rappresenta un’occasione d’oro per la Juventus non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico. La FIFA ha stanziato un montepremi record da 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro), che verrà distribuito tra le 32 squadre partecipanti. Ma quanto potrebbe incassare lain caso di trionfo finale?La distribuzione dei premi avviene su due livelli:

18-20 milioni di euro come gettone iniziale

Fase a gironi

1,9 milioni per ogni vittoria

900.000 euro per ogni pareggio

+5,7 milioni di euro

Fasi a eliminazione diretta

+7 milioni agli ottavi

+12,2 milioni ai quarti

+19,5 milioni in semifinale

+37,2 milioni con la vittoria finale

Totale potenziale incasso

20 milioni (partecipazione)

5,7 milioni (vittorie nel girone)

75,9 milioni (ottavi, quarti, semifinale e finale)

Totale: circa 100,6 milioni di euro

Essendo tra le ultime nel ranking UEFA tra le squadre qualificate, ladovrebbe ricevere:I risultati nel girone garantiranno bonus aggiuntivi:Ipotizzando 3 vittorie nel girone, la Juventus incasserebbe:Proseguendo nel torneo e arrivando fino al titolo, la Juventus potrebbe guadagnare:Sommando tutte le voci, la Juventus potrebbe arrivare a:Un bottino straordinario, che renderebbe il Mondiale per Club 2025 la competizione più redditizia della storia bianconera.