Quanto guadagna la Juventus se va ai quarti del Mondiale per Club

La partecipazione al Mondiale per Club sta portando importanti introiti nelle casse della Juventus. Finora, il club bianconero ha già incassato circa 27,5 milioni di euro, una cifra significativa in un momento in cui il mercato richiede solidità economica per affrontare acquisti e cessioni con maggiore serenità.Una quota fissa di 17,1 milioni è garantita dalla sola partecipazione al torneo. A questi si aggiungono i 3,6 milioni guadagnati grazie alle vittorie nella fase a gironi contro Al-Ain e Wydad Casablanca. Nessun bonus, invece, è stato previsto per la sconfitta con il Manchester City.

Il passaggio del turno ha permesso alla Juve di incassare ulteriori 7 milioni, portando il totale provvisorio a 27,5 milioni. E non è finita qui: una vittoria nella finale contro il Real Madrid frutterebbe altri 12,2 milioni, portando il potenziale guadagno complessivo a quasi 40 milioni di euro.In un'estate di trattative complesse, dove nomi come Osimhen e Jonathan David sono sul taccuino bianconero, ogni milione conta. Vincere, oggi più che mai, significa costruire il futuro anche fuori dal campo.