Quanto guadagna la Juventus se si qualifica agli ottavi di Champions

AFP via Getty Images

Quanto incassa la Juventus se va agli ottavi di Champions

Il percorso inè fondamentale per le squadre in chiave economica visto che più si avanti più i club guadagnano. Discorso che vale ovviamente anche per lache fino ad ora ha incassato più di 60 milioni di euro. Ma quanto vale superare i playoff e andare agli ottavi?Il premio per la qualificazione agli ottavi di finale è di 11 milioni di euro. A questa cifra va aggiunto l'incasso derivante dalla vendita dei biglietti per la partita casalinga, che sarebbero attorno ai 5 milioni, più i bonus per l'eventuale vittoria o pareggio nelle due partite dei playoff. Il successo nella singola gara vale 2,1 milioni mentre il pareggio 700mila euro. In totale la Juventus guadagnerebbe dai 16 ai 20 milioni di euro.