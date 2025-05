Quanto guadagna la Juventus dai nuovi sponsor di maglia Jeep e Visit Detroit?

Come si legge nella nota ufficiale pubblicata su Juventus.com, l'accordo con Jeep prevede un corrispettivo fisso di 69 milioni di euro, che si dividerà in questo modo: 4 milioni saranno destinati a coprire il periodo residuo della stagione in corso, 19 milioni per la prossima annata, e 23 milioni per ciascuna delle ultime due stagioni previste nell'accordo, cioè 2026/2027 e 2027/2028.Successivamente si legge oltre alle cifre andranno considerate "moderate componenti variabili (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni sportive UEFA".

Per quanto riguarda Visit Detroit, invece, la Juventus ha comunicato che il corrispettivo complessivo fisso sarà significativamente inferiore rispetto a Jeep, "in coerenza con i minori diritti di sponsorizzazione concessi) e componenti variabili (bonus), potenzialmente di rilievo, in funzione del conseguimento di determinati obiettivi".Il corrispettivo di Visit Detroit sarà pari a una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro circa più bonus, dunque il totale annuale insieme a Jeep ammonterebbe a circa 28-30 milioni, che potrebbero arrivare a 35 con dei bonus.