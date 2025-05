Il montepremi del Mondiale per Club

Il primocon il nuovo format a 32 squadre sarà ricchissimo. L'appuntamento è fissato dal 15 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti, dove si sfideranno le migliori squadre del panorama mondiale, tra cui in rappresentanza dell'Italia lae l'Inter.Per l'occasione, la FIFA ha stanziato un montepremi record di, somma che verrà distribuita tra tutte le partecipanti. La ripartizione del budget prevede premi fissi e bonus legati ai risultati sportivi: avanzare nelle fasi successive del torneo significa dunque incassare ulteriori somme. L’ammontare che ogni club riceverà per la semplice qualificazione varierà in base al valore - anche commerciale - della squadra.

I premi per i risultati

Juventus e Inter, che come detto sono le uniche due italiane presenti nella competizione, partono con basi economiche differenti. I bianconeri, destinati a chiudere la stagione al nono o decimo posto del ranking FIFA, riceveranno tra i 18 e i 20 milioni di euro solo per la partecipazione.A questi si possono sommare gli eventuali premi per i risultati nel torneo: ogni vittoria nella fase a gironi vale 1,9 milioni di euro, mentre un pareggio ne garantisce 900mila. La qualificazione agli ottavi porterà 7 milioni, i quarti 12,2 milioni, la semifinale 19,5. Arrivare in finale significherà incassare 27,9 milioni, mentre la squadra vincitrice del torneo guadagnerà un ulteriore premio da 37,2 milioni di euro.