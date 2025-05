Il primocon il nuovo format a 32 squadre sarà il più ricco della storia del calcio. La competizione si svolgerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025 e vedrà affrontarsi le squadre più forti del panorama internazionale. La FIFA ha messo sul piatto un montepremi totale dadi euro, cifra che verrà distribuita tra tutte le società partecipanti.Il budget sarà diviso tra premi garantiti per la partecipazione e premi legati ai risultati sportivi ottenuti nel torneo. In particolare, l’importo base per ogni club sarà influenzato anche dal peso sportivo e commerciale della squadra, secondo un ranking interno stabilito dalla stessa FIFA.

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Quanto guadagna la Juventus al Mondiale per Club

Tra le 32 protagoniste del Mondiale per Club ci saranno anchee Inter, uniche rappresentanti italiane. I bianconeri, grazie alla posizione nel ranking FIFA (noni o decimi al termine della stagione), incasseranno una cifra compresasoltanto per la partecipazione al torneo. Un introito importante che potrebbe crescere sensibilmente in base al percorso nella competizione. Ogni vittoria nella fase a gironi porterà un premio da 1,9 milioni di euro, mentre un pareggio ne garantirà 900mila. Qualificarsi agli ottavi di finale varrà 7 milioni, con ulteriori premi previsti per i turni successivi: 12,2 milioni per i quarti, 19,5 per le semifinali.Le cifre salgono vertiginosamente in caso di approdo in finale: il secondo posto vale 27,9 milioni di euro, mentre la squadra che conquisterà il trofeo otterrà un bonus aggiuntivo da 37,2 milioni. In totale, la vincitrice del nuovo Mondiale per Club potrà portare a casa oltre 65 milioni, una cifra che rende il torneo non solo un evento sportivo di prestigio, ma anche un’occasione economica senza precedenti. Per la Juventus, si tratta di un’opportunità cruciale anche per rilanciarsi a livello internazionale.