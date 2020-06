Vincere la Coppa Italia apre le porte alla Supercoppa italiana e ai gironi di Europa League. Quindi, in linea teorica, in palio ci sono una ventina di milioni potenziali.



E' quanto scrive la Gazzetta dello Sport nella sua analisi, aggiungendo: "ragionando sulle semifinaliste di questa edizione, il jackpot completo varrebbe solo per quelle squadre (Napoli e Milan) la cui partecipazione alle prossime coppe europee è verosimilmente in bilico, considerata la loro posizione nella classifica di Serie A. Per intenderci, per Juventus o Inter alzare il trofeo nazionale significherebbe, dal punto di vista economico, un beneficio tra i 7 e i 9 milioni".



I ricavi? Saranno così suddivisi: dei 35.5 milioni versati dalla Rai per il triennio 2018/21, 5.3 vanno alla vincitrice e 3.4 alla finalista. Non ci sarà il botteghino a incrementare i proventi della Coppa, un peso soprattutto per la finale: visto che solitamente le finaliste si dividono il 90% del botteghino, circa 1,5-2 milioni a testa. E per la Supercoppa in caso di vittoria gli incassi variano da 2 a 3.5 milioni di euro.